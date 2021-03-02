Власники роботів-пилососів скаржаться, що ті поводяться наче п'яні

Роботи-пилососи Roomba компанії iRobot почали дивно поводитися після поновлення. На це звернули увагу сотні власників.

У соцмережах власники роботів почали скаржитися, що деякі моделі Roomba i7 і s9 "збожеволіли" після чергового оновлення. За їхніми словами, пилососи "здаються п'яними" – вони почали упиратися в стіни, накидатися на штори, кружляти на місці, рухатися по дивних маршрутах і "неадекватно роз'їжджати по дому".

І ще: Робопса Spot від Boston Dynamics навчили стріляти з пейнтбольної рушниці: відео

Користувачі помітили, що у деяких Roomba виникли проблеми з зарядкою, а відкат до заводських налаштувань не виправляє проблему.

У iRobot відповіли, що готують нове оновлення ПЗ, яке має усунути проблему, і зв'язуються з користувачами "постраждалих" роботів для того, щоб відкотити останнє оновлення. Усунення проблем по всьому світу може зайняти кілька тижнів.

My Roomba got the drunk munchies. pic.twitter.com/gXnlcuV3Ld — Shannonigans (@Surrepticiously) March 1, 2021

Читайте також: Представлено модульний ноутбук, який можна буде дуже легко апгрейдити