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Власники роботів-пилососів скаржаться, що ті поводяться наче п'яні

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Пилососи Roomba "збожеволіли - фото 1
Пилососи Roomba "збожеволіли / wired

Роботи-пилососи Roomba компанії iRobot почали дивно поводитися після поновлення. На це звернули увагу сотні власників.

У соцмережах власники роботів почали скаржитися, що деякі моделі Roomba i7 і s9 "збожеволіли" після чергового оновлення. За їхніми словами, пилососи "здаються п'яними" – вони почали упиратися в стіни, накидатися на штори, кружляти на місці, рухатися по дивних маршрутах і "неадекватно роз'їжджати по дому".

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Користувачі помітили, що у деяких Roomba виникли проблеми з зарядкою, а відкат до заводських налаштувань не виправляє проблему.

У iRobot відповіли, що готують нове оновлення ПЗ, яке має усунути проблему, і зв'язуються з користувачами "постраждалих" роботів для того, щоб відкотити останнє оновлення. Усунення проблем по всьому світу може зайняти кілька тижнів.

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Джерело: bbc
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