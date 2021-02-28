Представлено модульний ноутбук, який можна буде дуже легко апгрейдити

Один з колишніх інженерів компанії Oculus заснував власний стартап Framework і представив модульний ноутбук. За задумом це Fairphone зі світу лептопів. У пристрої можна легко замінити майже все, включаючи клавіатуру, роз'єми, дисплей і багато іншого.

Багато виробників говорять про екологічність, намагаючись зробити продукцію менш небезпечною для природи. З цією метою використовується перероблений пластик і інші компоненти, але практично ніхто не наважується створити модульний ноутбук, який міг би вирішити проблему. Засновник стартапу Framework має намір довести, що за лептопами з замінними компонентами майбутнє.

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Нова модель отримала назву Framework (так само як і компанія), а для ґрунтовної заміни комплектуючих достатньо звичайної викрутки. Ідея полягає у створенні оновлюваних деталей у майбутньому, що дозволить здійснити апгрейд ноутбука без покупки нового пристрою.

Поки що Framework оснащується дисплеєм діагоналлю 13,5 дюйма з роздільною здатністю 2256x1504 пікселів (3: 2) з кріпленням на магнітах, що спрощує заміну. Також є вбудована камера, яка знімає відео з роздільною здатністю 1080р при 60 fps і функцією апаратного перемикача конфіденційності. Ноутбук заснований на 4-ядерному процесорі Intel Core 11-го покоління, підтримує WiFi 6 і дозволяє встановити до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4, а також накопичувач NVME SSD Gen4 об'ємом до 4 ТБ.

Мабуть, єдиним елементом, який не можна оновити, стане материнська плата і процесор. Хоча у майбутньому передбачається усунути й цей недолік завдяки випуску просунутіших комплектуючих. Точно так само можна буде замінити модульні порти на необхідні користувачеві інтерфейси або просунутіші, які з'являться в майбутньому.

Framework на 50% складається з переробленого алюмінію і до 30% з переробленого пластику. Про ціну поки нічого не відомо, але виробник запевняє, що вона не буде вищою, ніж у ноутбуків з аналогічними характеристиками, які продаються зараз. Старт продажів запланований на літо цього року.

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