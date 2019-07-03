Власники OnePlus 7 Pro поскаржилися на "спам" від виробника

Незабаром після скандалу з витоком даних власники OnePlus 7 Pro зіткнулися з новою проблемою. Флагманські гаджети по всьому світу почали масово отримувати дивні push-повідомлення від виробника, включаючи загадковий набір китайських ієрогліфів.

Користувачі запідозрили злом серверів вендора, але причина "хакерської атаки" виявилася значно прозаїчнішою.

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Протягом двох годин після початку розсилання повідомлень OnePlus перепросила перед "постраждалими" на офіційному форумі. Як виявилося, причиною інциденту стало випадкове виправлення тестових повідомлень командою розробників, яка тестує бета-версію Android Q. У результаті замість одиничного адресата повідомлення отримали багато користувачів гаджета по всьому світу.

Push-повідомлення відправлені під час тестування командою розробників OxygenOS. Через помилку в процесі тестування ми випадково відправили планові тестові повідомлення користувачам OnePlus 7 Pro OxygenOS. Ми хочемо запевнити, що цей інцидент не несе в собі будь-якого ризику для ваших особистих даних, – заявили представники компанії.

Компанія запевнила користувачів, що в майбутньому подібна помилка не повториться. Раніше OnePlus відповіла на критику щодо камери OnePlus 7 Pro, характеристики якої, на думку деяких користувачів, не відповідали заявленим.

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