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Названо найшвидші Android-смартфони червня

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Nubia Red Magic 3 – найшвидший Android-смартфон на ринку - фото 1
Nubia Red Magic 3 – найшвидший Android-смартфон на ринку

Компанія AnTuTu опублікувала оновлений рейтинг найбільш продуктивних смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Дізнайтесь, який смартфон посів перше місце у червні цього року.

Рейтинг найшвидших смартфонів був складений за підсумками тестів, які були проведені з 1 по 30 червня цього року.

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Перше місце посів смартфон Nubia Red Magic 3, на другому влаштувався Black Shark 2, а третє дісталося Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Стандартна версія Xiaomi Mi 9 піднялася на четверте місце.

Названо найшвидші Android-смартфони червня - фото 337585

OnePlus 7 Pro, Meizu 16s, OnePlus 7 і Redmi K20 Pro посіли п'яте, шосте, сьоме і восьме місця відповідно. Замикають десятку лідерів Samsung Galaxy S10 + і Samsung Galaxy S10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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