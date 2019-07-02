Названо найшвидші Android-смартфони червня

Компанія AnTuTu опублікувала оновлений рейтинг найбільш продуктивних смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Дізнайтесь, який смартфон посів перше місце у червні цього року.

Рейтинг найшвидших смартфонів був складений за підсумками тестів, які були проведені з 1 по 30 червня цього року.

І ще: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

Перше місце посів смартфон Nubia Red Magic 3, на другому влаштувався Black Shark 2, а третє дісталося Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Стандартна версія Xiaomi Mi 9 піднялася на четверте місце.

OnePlus 7 Pro, Meizu 16s, OnePlus 7 і Redmi K20 Pro посіли п'яте, шосте, сьоме і восьме місця відповідно. Замикають десятку лідерів Samsung Galaxy S10 + і Samsung Galaxy S10.

Читайте також: Apple відкликає ноутбуки MacBook Air 2018 року: у чому причина