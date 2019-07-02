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Глава Samsung вибачився за поспіх з запуском Galaxy Fold

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У Samsung попросили вибачення за поспіх - фото 1
У Samsung попросили вибачення за поспіх

Компанія Samsung представила гнучкий смартфон Galaxy Fold ще на початку поточного року, але старт продажів амбітної новинки був відкладений на невизначений час.

Глава мобільного підрозділу Samsung Донг Джин Ко виступив з офіційною заявою про причини затримки релізу та розповів про заходи, які вендор робить для якнайшвидшої появи апарату на ринок.

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В інтерв'ю журналістам видання The Independent президент Samsung Electronics визнав, що нова модель надійшла на ринок "до того, як була доведена до готовності". У результаті роздрібний дебют новинки був відкладений через виявлені проблеми в конструкції апарату.

Це була незручна ситуація. Я проштовхнув його [у продаж] до того, як він був готовий. Я визнаю, що пропустив щось, але ми зараз відновлюємося. Наразі понад 2000 пристроїв проходять випробування у всіх аспектах, включаючи ті, про які ми навіть не замислювалися. Масове тестування триває, – заявив Донг Джин Ко.

Коли Samsung Galaxy Fold з'явиться у продажі так і не відомо - фото 337810

На питання журналістів про хоча б приблизну дату надходження Galaxy Fold у продаж, глава мобільного підрозділу південнокорейського вендора відповісти не зміг. За його словами, компанії потрібно "трохи більше часу" для остаточного завершення передрелізних випробувань гнучкого пристрою.

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Джерело: Independent
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