Власники Mac mini з чипом Apple М1 назвали головну проблему новинки Apple

У середині листопада Apple представила серію ноутбуків і комп'ютерів на власному процесорі Apple Silicon M1. Першим стаціонарним пристроєм, який отримав оригінальний чип, став оновлений Mac mini. Але не все так гладко!

Користувачі, які вже придбали Mac mini з чипом Apple М1, перевірили його в роботі та зіткнулися з прикрою несправністю.

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YouTube-блогер Патрік Томассо розповів, що новинка постійно обриває з'єднання з підключеними до комп'ютера Bluetooth-аксесуарами, що робить використання тієї ж миші практично неможливим. Він намагався під'єднати до свого неттопа як фірмовий маніпулятор Apple Magic Mouse 2, так і популярну модель Logitech MX Master 3. Проблема при цьому спостерігалася незалежно від під'єднаного гаджета і, як виявилося, зачіпає практично будь-які аксесуари, включаючи навушники AirPods Pro.

Відповідні скарги почали активно з'являтися і в популярному співтоваристві Reddit, де деякі новоспечені власники нових Mac mini вказують навіть на повну неможливість під'єднання Bluetooth-пристроїв. "Відвалюється" периферія і при перезавантаженні, що робить неможливим введення пароля при запуску системи з використанням бездротової клавіатури.

Apple поки офіційно не прокоментувала ситуацію, тому досі неясно, чи має збій апаратний або винятково програмний характер.

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