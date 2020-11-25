Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Власники Mac mini з чипом Apple М1 назвали головну проблему новинки Apple

  • 7
У новому Mac mini виявили неприємну проблему - фото 1
У новому Mac mini виявили неприємну проблему

У середині листопада Apple представила серію ноутбуків і комп'ютерів на власному процесорі Apple Silicon M1. Першим стаціонарним пристроєм, який отримав оригінальний чип, став оновлений Mac mini. Але не все так гладко!

Користувачі, які вже придбали Mac mini з чипом Apple М1, перевірили його в роботі та зіткнулися з прикрою несправністю.

Це цікаво: Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu

YouTube-блогер Патрік Томассо розповів, що новинка постійно обриває з'єднання з підключеними до комп'ютера Bluetooth-аксесуарами, що робить використання тієї ж миші практично неможливим. Він намагався під'єднати до свого неттопа як фірмовий маніпулятор Apple Magic Mouse 2, так і популярну модель Logitech MX Master 3. Проблема при цьому спостерігалася незалежно від під'єднаного гаджета і, як виявилося, зачіпає практично будь-які аксесуари, включаючи навушники AirPods Pro.

Відповідні скарги почали активно з'являтися і в популярному співтоваристві Reddit, де деякі новоспечені власники нових Mac mini вказують навіть на повну неможливість під'єднання Bluetooth-пристроїв. "Відвалюється" периферія і при перезавантаженні, що робить неможливим введення пароля при запуску системи з використанням бездротової клавіатури.

Apple поки офіційно не прокоментувала ситуацію, тому досі неясно, чи має збій апаратний або винятково програмний характер.

Читайте також: Експерти розповіли, яка собівартість нового iPhone 12

Джерело: 9to5mac
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1822
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 692
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2672500
Загрузка...
Новини