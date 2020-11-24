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Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu

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Новий MacBook Air вражає своєю потужністю - фото 1
Новий MacBook Air вражає своєю потужністю

Новий MacBook Air з чипсетом Apple M1 набрав понад 1 мільйон балів у синтетичному тесті продуктивності AnTuTu v8. При цьому тестування проводилося в iOS-версії додатка.

Тестування проводилося на базовому MacBook Air з чипом M1, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ.

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Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu - фото 436484

Ноутбук у цих тестах набрав майже вдвічі більше балів, ніж найшвидший смартфон на Android – Asus ROG Phone 3 з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ.

Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu - фото 436483
Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu - фото 436482

Цікаво, що MacBook Air з чипом M1 додаток розпізнав як iPad Pro з iOS 14.2. Ймовірно, це пов'язано з тим, що нові комп'ютери з ARM-чипами під керуванням macOS Big Sur можуть запускати додатки для iOS.

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Джерело: AnTuTu
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