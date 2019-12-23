Власники iPhone знову скаржаться на швидку деградацію акумуляторів

Поступовий зношування акумулятора смартфона – нормальне явище, пов'язане зі специфікою роботи літій-іонних елементів живлення. Втім, багато користувачів Apple iPhone з цим твердженням згодні не повністю.

У мережі почали з'являтися відгуки про мимовільне вимкнення гаджетів, в яких ще залишається пристойний відсоток заряду, а також про швидку деградацію батарей нових моделей.

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На офіційному форумі компанії з'явилося повідомлення власника iPhone X, який заявив про проблему з вимкненням гаджета на позначці близько 20% заряду. Обговорення користувачів продукції Apple розгорнулося і на Reddit, де швидке погіршення стану своїх АКБ відзначили багато коментаторів. Користувачі зв'язали настільки стрімке падіння місткості з погіршенням якості самих батарей, оскільки "яблучні" смартфони минулих поколінь могли працювати роками, не відчуваючи настільки стрімкої деградації.

Користувачі звичнувачують Apple у використанні гірших акумуляторів

Apple, судячи з опублікованої на фірмовому сайті інструкції, не вважає зазначену проблему поломкою з вини виробника:

"Звичайна батарея розрахована на збереження до 80% своєї початкової місткості при 500 повних циклах зарядки і при роботі в нормальних умовах. Річна гарантія містить гарантійне обслуговування несправного акумулятора. Якщо термін гарантії закінчився, Apple пропонує обслуговування акумулятора за доплату", – свідчить текст документа.

Зараз підвищити автономність "потерпілого" пристрою можна лише одним способом – замінити АКБ в авторизованому сервісному центрі на новий. Самостійна установка батареї загрожує неможливістю відстежувати її стан у налаштуваннях системи, і користувач не зможе визначити термін життя встановленого елемента живлення.

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