Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Власники iPhone знову скаржаться на швидку деградацію акумуляторів

  • 19
Акумулятори у нових iPhone не влаштовують користувачів - фото 1
Акумулятори у нових iPhone не влаштовують користувачів

Поступовий зношування акумулятора смартфона – нормальне явище, пов'язане зі специфікою роботи літій-іонних елементів живлення. Втім, багато користувачів Apple iPhone з цим твердженням згодні не повністю.

У мережі почали з'являтися відгуки про мимовільне вимкнення гаджетів, в яких ще залишається пристойний відсоток заряду, а також про швидку деградацію батарей нових моделей.

І ще: Як використовувати нову функцію Активні кути на iOS 13.3: інструкція

На офіційному форумі компанії з'явилося повідомлення власника iPhone X, який заявив про проблему з вимкненням гаджета на позначці близько 20% заряду. Обговорення користувачів продукції Apple розгорнулося і на Reddit, де швидке погіршення стану своїх АКБ відзначили багато коментаторів. Користувачі зв'язали настільки стрімке падіння місткості з погіршенням якості самих батарей, оскільки "яблучні" смартфони минулих поколінь могли працювати роками, не відчуваючи настільки стрімкої деградації.

Користувачі звичнувачують Apple у використанні гірших акумуляторів - фото 375816
Користувачі звичнувачують Apple у використанні гірших акумуляторів

Apple, судячи з опублікованої на фірмовому сайті інструкції, не вважає зазначену проблему поломкою з вини виробника:

"Звичайна батарея розрахована на збереження до 80% своєї початкової місткості при 500 повних циклах зарядки і при роботі в нормальних умовах. Річна гарантія містить гарантійне обслуговування несправного акумулятора. Якщо термін гарантії закінчився, Apple пропонує обслуговування акумулятора за доплату", – свідчить текст документа.

Зараз підвищити автономність "потерпілого" пристрою можна лише одним способом – замінити АКБ в авторизованому сервісному центрі на новий. Самостійна установка батареї загрожує неможливістю відстежувати її стан у налаштуваннях системи, і користувач не зможе визначити термін життя встановленого елемента живлення.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Джерело: wccftech
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
  • 18 грудня, 15:14
  • 1047
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 427
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 953
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple