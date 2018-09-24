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Apple запідозрили у стеженні за користувачами

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iPhone - фото 1
iPhone / itc

Компанія Apple ввела в віртуальному магазині iTunes можливість обліку дзвінків і електронного листування користувачів.

Оновлення в правилах Apple з'явилося незабаром після виходу iPhone Xs.

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"Щоб виявити і запобігти шахрайству, інформація про те, як ви використовуєте свій пристрій, включаючи приблизну кількість телефонних дзвінків або відправлених і отриманих вами електронних листів, буде використовуватися для обчислення оцінки довіри до пристрою", – йдеться на сторінці iTunes Store and Privacy.

З'явилася можливість обліку дзвінків і електронного листування - фото 277937
З'явилася можливість обліку дзвінків і електронного листування

Збір даних потрібен, щоб скласти "рейтинг довіри" користувачів. Apple заявила, що нова рейтингова система може використовуватися для боротьби з шахрайством, хоча конкретні приклади того, як це буде працювати, не були дані.

Метод, за словами співробітника компанії, зокрема, допомагає встановити, чи дійсно покупку здійснює реальний користувач.

"Надання відомостей здійснюється таким чином, що Apple не може отримати інформацію про показники вашого пристрою. Відомості протягом обмеженого часу зберігаються на наших серверах", – відзначили в Apple.

Журналісти відзначають, що потенційно збір цих даних може бути небезпечним. Крім того, несподівано, що рейтинги застосовуються до Apple TV, які не можуть отримувати електронну пошту або телефонні дзвінки.

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Джерело: independent
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