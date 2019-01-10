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Власники iPhone використовують Siri для створення музики

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Новий тренд з Siri - фото 1
Новий тренд з Siri / iphones

У мережі набуває популярності новий тренд серед власників iPhone.

Власники смартфонів від Apple просять голосового помічника Siri піднести 1 трильйон у десяту ступінь (це 1 і 120 нулів), а коли він починає читати число, додають до нього удари по столу або інших предметах.

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Свої ролики вони публікують у соцмережах з хештегом #Sirichallenge. Залишилося почекати, коли хтось з артистів використає новий популярний тренд у своїй музиці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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