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Розсекречено iPhone XI з незвичною фотокамерою

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iPhone XI - фото 1
iPhone XI

Третя камера iPhone XI може використовуватися для технології Long Time of Flight у додатках доповненої реальності.

У мережі з'явився рендер можливого iPhone XI з потрійною оптикою на тильній стороні. Фотографії надав Стів Хеммерстоффер (@onleaks), відомий у Twitter своїми публікаціями інсайдерської інформації та фотографіями смартфонів, що перебувають на стадії розробки.

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Судячи з рендера iPhone XI, майбутній флагман Apple отримає квадратну основу для потрійної фотокамери, аналогічно тому, як вона розташована у Mate 20 Pro від Huawei. Щоправда розташовується оптика у лівій стороні, а не по центру, як у флагмана Huawei.

Вказується, що фотографії концепту iPhone XI засновані на прототипах для інженерної перевірки (EVT), тому зовнішній вигляд може змінитися до надходження у продаж у вересні 2019 року. Зараз прототипи нового iPhone проходять етапи перевірки проекту (DVT) і виробничого тестування (PVT), але слід зазначити, що загальні функції, такі як кількість камер, зазвичай затверджуються на етапі EVT.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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