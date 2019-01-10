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Тім Кук назвав маячнею новини про те, що iPhone XR провалився

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iPhone XR орієнтовані на тих, хто не готовий переплачувати за iPhone XS - фото 1
iPhone XR орієнтовані на тих, хто не готовий переплачувати за iPhone XS / Cactus

Генеральний директор Apple Тім Кук дав інтерв'ю Джиму Крамеру на CNBC, в якому розповів про запуск нових сервісів у 2019 році, а також розвіяв чутки про погані продажі iPhone XR.

За його словами, iPhone XR був найпопулярнішим смартфоном Apple з продажу кожен день з моменту надходження до магазинів. Однак він не став більш детально коментувати цю ситуацію, зазначивши, що він і Apple хотіли б продавати більше смартфонів.

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Генеральний директор Apple додав, що скептики вже багато років говорять подібні речі про Apple, але компанія орієнтована на довгострокову перспективу. За його словами, в компанії задоволені високим рівнем задоволеності клієнтів і зростаючим бізнесом у сфері послуг.

iPhone XR вважають чи не найпопулярнішим - фото 300046
iPhone XR вважають чи не найпопулярнішим / iDownloadBlog

Якщо говорити про погані продажі iPhone у Китаї, Кук сказав, що китайська економіка сповільнилася, а торгова війна зі США привела до її більш різкого спаду. Він уважає, що торгова напруга – явище тимчасове.

У кінці Кук пояснив, що Apple не робить найдешевші продукти, а зосереджена на створенні найкращих пристроїв, які збагачують життя людей.

Тепер про найкращі смартфони. Ми знали, що коли ми збиралися випустити X, а потім XS та XS Max, не всі б захотіли віддати 1000 доларів за телефон. Тому ми зробили iPhone XR.

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Джерело: CNBC
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