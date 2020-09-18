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iPhone з iOS 14 тепер повідомляють, коли сторонні додатки стежать за вами: як перевірити

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iOS 14 - фото 1
iOS 14 / profile

Днями Apple представила нову версію операційної системи iOS 14, яка автоматично контролює, які сторонні додатки використовують записуючі пристрої смартфона. Тепер система попереджає користувачів, коли за ними стежать.

Так, ті, хто уже встиг встановити останню версію iOS, могли помітити, що в панелі управління iPhone (над показником сигналу мобільного покриття) періодично з'являється помаранчева крапка.

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iPhone з iOS 14 тепер повідомляють, коли сторонні додатки стежать за вами: як перевірити - фото 426090

Ця точка – індикатор цифрового стеження, який підказує, що сторонні додатки у фоновому режимі мають доступ до записуючих пристроїв смартфона (камери або мікрофону).

В Apple припускають, що нова функція поліпшить захист персональних даних користувачів і допоможе їм контролювати використання свого iPhone різними програмами.

Почитати про цю та інші функції iOS 14 перед встановленням нової версії ОС можна на офіційному сайті Apple.

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Джерело: fortune
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