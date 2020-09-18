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Автономність iPhone на iOS 14 перевірили на практиці: що змінилося

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Як iOS 14 впливає на автономність iPhone - фото 1
Як iOS 14 впливає на автономність iPhone

Власники iPhone по всьому світу мають можливість оновити свої смартфони до iOS 14. Ентузіасти вирішили перевірити, як нова версія операційної системи повпливала на автономність гаджетів. Дивіться, що з того вийшло.

Для тестування автори YouTube-каналу iAppleBytes використовували п'ять смартфонів iPhone 6s з різними версіями прошивки: iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS 12.1, iOS 13.7 і iOS 14.

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Перед проведенням випробувань усі пристрої зарядили до 100%, а рівень яскравості їх дисплеїв після вимкнення автояскравості встановили на 25%. Показник "здоров'я" акумуляторів усіх пристроїв до моменту початку випробувань становив 100%.

Потім на кожному з "піддослідних" запустили бенчмарк Geekbench у режимі максимальної автономності. Найбільш "ненаситною" виявилася версія 12.1. На момент, коли iPhone 6s під керуванням цієї ОС розрядився до 20%, залишкова місткість чотирьох інших учасників тестування перевищувала 50%.

Підсумки випробувань iPhone 6s виявилися такими:

  • з iOS 12.1 смартфон повністю розрядився за 1 годину і 53 хвилини;
  • з iOS 13.7 – 3 години 3 хвилини;
  • з iOS 14 – 3 години 4 хвилини;
  • iOS 11.4.1 дозволила опрацювати смартфону 3 години та 13 хвилин;
  • а iOS 10.3.3 дозволив гаджету протриматися 3 години 32 хвилини.

А ви вже оновили свій iPhone до iOS 14? Пишіть у коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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