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Автономність iPhone на iOS 14 перевірили на практиці: що змінилося
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Власники iPhone по всьому світу мають можливість оновити свої смартфони до iOS 14. Ентузіасти вирішили перевірити, як нова версія операційної системи повпливала на автономність гаджетів. Дивіться, що з того вийшло.
Для тестування автори YouTube-каналу iAppleBytes використовували п'ять смартфонів iPhone 6s з різними версіями прошивки: iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS 12.1, iOS 13.7 і iOS 14.
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Перед проведенням випробувань усі пристрої зарядили до 100%, а рівень яскравості їх дисплеїв після вимкнення автояскравості встановили на 25%. Показник "здоров'я" акумуляторів усіх пристроїв до моменту початку випробувань становив 100%.
Потім на кожному з "піддослідних" запустили бенчмарк Geekbench у режимі максимальної автономності. Найбільш "ненаситною" виявилася версія 12.1. На момент, коли iPhone 6s під керуванням цієї ОС розрядився до 20%, залишкова місткість чотирьох інших учасників тестування перевищувала 50%.
Підсумки випробувань iPhone 6s виявилися такими:
- з iOS 12.1 смартфон повністю розрядився за 1 годину і 53 хвилини;
- з iOS 13.7 – 3 години 3 хвилини;
- з iOS 14 – 3 години 4 хвилини;
- iOS 11.4.1 дозволила опрацювати смартфону 3 години та 13 хвилин;
- а iOS 10.3.3 дозволив гаджету протриматися 3 години 32 хвилини.
А ви вже оновили свій iPhone до iOS 14? Пишіть у коментарях.
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