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Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card

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Apple Card - фото 1
Apple Card / itc

Компанія Apple місяць тому випустила свою кредитну картку для оплати за допомогою сервісу Apple Pay. І уже з'явився свіжий звіт, у якому розкрито інформацію щодо видачі кредитів користувачам Apple Card. Сума виявилася космічною.

Як повідомляється, з моменту запуску Apple Card 30 вересня 2019 року банк Goldman Sachs надав клієнтам кредитів на загальну суму у 10 мільярдів доларів. При цьому компанія не розкриває дані про кількість користувачів платіжної картки. Ця картка дозволила банку-партнеру Apple вийти на споживчий ринок і успішно на ньому заробити. До цього моменту Goldman Sachs в основному працював з інвесторами і корпораціями.

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Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card - фото 365741

Як заявив генеральний директор Apple Тім Кук, незабаром компанія запустить особливу пропозицію для покупців: нові iPhone можна буде придбати за допомогою Apple Card шляхом безпроцентної розстрочки терміном до 24 місяців, при цьому отримати кешбек в розмірі 3%.

Apple Card поки працює на території США. Зручність цієї карти також в тому, що платежі здійснюються миттєво завдяки платіжній системі банку Goldman Sachs. На картці відсутні звичний 16-значний номер чи CVV-код, а тільки ім'я і прізвище власника з логотипом Apple.

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Джерело: bloomberg
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