Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками

  • 22
AirPods Pro виявилися не придатними до ремонту - фото 1
AirPods Pro виявилися не придатними до ремонту

Лабораторія iFixit, що спеціалізується на розбиранні смартфонів і популярних аксесуарів, вивчила недавно анонсовані навушники AirPods Pro. Крім ергономічного дизайну, якісної збірки і цікавих технологічних фішок фахівці відзначили у гаджета одну неприємну особливість.

Ключовою рисою AirPods Pro стала наявність функції активного шумозаглушення. Однак на догоду компактності компанії довелося пожертвувати ремонтопридатністю.

І ще: Блогери оцінили якість звучання нових AirPods Pro

Без пошкодження корпусу можна зняти тільки замінні силіконові амбушури вартістю $ 4 за пару. Відкрити чашку навушників вдалося лише за допомогою скальпеля – вона надійно приклеєна на клей-герметик.

Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365073
Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365071
Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365072
Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365075

Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365074

Ще одна особливість пристрою – акумулятор з напругою 3,7 вольта, виконаний у формфакторі "таблетки", який припаяний до плати пристрою. Усередині навушників є компактна котушка індуктивності для безпровідної зарядки. Розбиранню піддався і зарядний кейс AirPods Pro. Для вилучення компонентів фахівцям iFixit довелося скористатися лещатами та докласти грубу силу.

Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365068
Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками - фото 365069

Висновком iFixit стала неможливість ремонту навушників. Компоненти AirPods Pro надійно приклеєні всередині корпусу. У разі поломки в сервісному центрі Apple користувачеві просто запропонують придбати новий навушник або зарядний кейс, а зламаний екземпляр утилізують.

Читайте також: Названа головна особливість iPhone 12

Джерело: ifixit
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оксамитовий сезон в Італії: як бюджетно відпочити на батьківщині піци і вина
  • Вчора, 12:15
  • 1219
10 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило
  • 28 жовтня, 19:21
  • 462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1855414
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології