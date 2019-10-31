Експерти назвали AirPods Pro одноразовими навушниками

Лабораторія iFixit, що спеціалізується на розбиранні смартфонів і популярних аксесуарів, вивчила недавно анонсовані навушники AirPods Pro. Крім ергономічного дизайну, якісної збірки і цікавих технологічних фішок фахівці відзначили у гаджета одну неприємну особливість.

Ключовою рисою AirPods Pro стала наявність функції активного шумозаглушення. Однак на догоду компактності компанії довелося пожертвувати ремонтопридатністю.

І ще: Блогери оцінили якість звучання нових AirPods Pro

Без пошкодження корпусу можна зняти тільки замінні силіконові амбушури вартістю $ 4 за пару. Відкрити чашку навушників вдалося лише за допомогою скальпеля – вона надійно приклеєна на клей-герметик.

Ще одна особливість пристрою – акумулятор з напругою 3,7 вольта, виконаний у формфакторі "таблетки", який припаяний до плати пристрою. Усередині навушників є компактна котушка індуктивності для безпровідної зарядки. Розбиранню піддався і зарядний кейс AirPods Pro. Для вилучення компонентів фахівцям iFixit довелося скористатися лещатами та докласти грубу силу.

Висновком iFixit стала неможливість ремонту навушників. Компоненти AirPods Pro надійно приклеєні всередині корпусу. У разі поломки в сервісному центрі Apple користувачеві просто запропонують придбати новий навушник або зарядний кейс, а зламаний екземпляр утилізують.

Читайте також: Названа головна особливість iPhone 12