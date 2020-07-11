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Власники iPhone масово скаржаться на швидкий розряд акумуляторів

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Apple - фото 1
Apple / ixbt

Смартфони від Apple почали занадто швидко розряджатися. Користувачі все більше скаржаться на проблему.

Користувачі iPhone звернулося до спільноти підтримки Apple і Reddit, щоб повідомити про проблеми, пов'язані з розрядкою акумулятора, в основному пов'язаних з додатком Music і високим рівнем фонової активності.

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Сотні користувачів, багато з яких використовують iOS 13.5.1 на нових і старих пристроях, скаржаться на швидку розрядку смартфона. У деяких випадках фонова активність відбувається протягом декількох годин кожен день, навіть якщо додаток не використовувалася протягом кількох тижнів.

Компанія поки не знайшла причину проблеми.

Власники iPhone масово скаржаться на швидкий розряд акумуляторів - фото 415233

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Джерело: ixbt
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