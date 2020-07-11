Власники iPhone масово скаржаться на швидкий розряд акумуляторів

Смартфони від Apple почали занадто швидко розряджатися. Користувачі все більше скаржаться на проблему.

Користувачі iPhone звернулося до спільноти підтримки Apple і Reddit, щоб повідомити про проблеми, пов'язані з розрядкою акумулятора, в основному пов'язаних з додатком Music і високим рівнем фонової активності.

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Сотні користувачів, багато з яких використовують iOS 13.5.1 на нових і старих пристроях, скаржаться на швидку розрядку смартфона. У деяких випадках фонова активність відбувається протягом декількох годин кожен день, навіть якщо додаток не використовувалася протягом кількох тижнів.

Компанія поки не знайшла причину проблеми.

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