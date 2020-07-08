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У мережу "злили" характеристики камер OnePlus Nord
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Компанія OnePlus уже оголосила дату анонсу смартфона OnePlus Nord і навіть випустила мобільний додаток для перегляду майбутньої події. Але на цьому потік інсайдерської інформації не закінчився. У мережу витекли докладні характеристики камери гаджета, яка обіцяє стати одним з його головних козирів.
Як стверджують мережеві інформатори, смартфон OnePlus Nord отримає вертикальний блок камери, представлений чотирма сенсорами.
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Основний 48-мегапіксельний модуль доповнять допоміжні з роздільною здатністю 8 (ультраширококутна оптика), 5 (макрооб'єктив) і 2 Мп (датчик глибини). Варто відзначити, що новий витік розходиться з попередніми неофіційними публікаціями – раніше передбачалося, що апарат обладнають 64-мегапіксельним датчиком.
Ще однією важливою особливістю нового смартфона стане наявність функції оптичної стабілізації для підвищення якості фотографій при зйомці з рук.
На фронтальній панелі пристрою розмістяться два датчики селфі-камери (32 + 8 Мп), врізані в екран.
Мережеві інформатори також поділилися й іншими характеристиками новинки. Очікується, що смартфон отримає не менше 6/128 ГБ пам'яті, акумулятор місткістю 4300 мАг з підтримкою швидкої 30-ватної зарядки, 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і працюватиме під управлінням ОС Android 10 з фірмовою оболонкою OxygenOS.
Презентація OnePlus Nord відбудеться 21 липня 2020 року.
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