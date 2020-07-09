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Флагманський Samsung Galaxy Note20 Ultra показали в роботі: відео

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З'явився відеоогляд Samsung Galaxy Note20 Ultra - фото 1
З'явився відеоогляд Samsung Galaxy Note20 Ultra

Задовго до презентації флагманський смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra неодноразово ставав об'єктом уваги мережевих інформаторів. Новий витік виявився наймасштабнішим за останній час – автор YouTube-каналу Jimmy is Promo опублікував неофіційний короткий відеоогляд апарату.

Відео повністю розкриває усі особливості дизайну Samsung Galaxy Note20 Ultra. Крім того, блогер порівняв зовнішній вигляд і габарити новинки з моделлю попереднього покоління.

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У ролику представлений апарат з кодовим номером SM-N986U у чорному корпусі. Згідно з меню налаштувань, гаджет працює під управлінням операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою One UI 2.5. Порівняння новинки з торішньою моделлю показало, що стилуси в обох апаратах взаємозамінні. Попри збільшену діагональ екрану, розмір нової версії виявився трохи більшим за попередню.

Відео також підтвердило слух про переїзд електронного пера S Pen на ліву сторону нижньої грані флагманського пристрою. Крім того, блогер продемонстрував масивний виступ блоку основної камери Galaxy Note 20 Ultra і розширені можливості стилуса – зокрема, роботу режиму лазерної указки.

Порівняння двох поколінь Samsung Galaxy Note - фото 414860
Порівняння двох поколінь Samsung Galaxy Note

Презентація Samsung Galaxy Note20 Ultra, його базової версії й інших новинок бренду відбудеться 5 серпня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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