У новій iOS 14.2 з'явилися понад 100 нових емодзі

Вийшло оновлення операційної системи iOS 14.2. У ньому з'явилися понад 100 нових емодзі.

Так, власники iPhone, смартфони яких оновилися до iOS 14.2, можуть користуватися новими смайлами. Серед нових зображень – біло-рожево-блакитний прапор транс-спільноти, створений у 1999 році Монікою Хелмс, гендернофлюїдні емодзі нареченого і нареченої, бумеранг, Bubble tea (популярний напій з кульками), мамонт, чорний кіт, вантуз і драбина.

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Крім цього, у нову емодзі-добірку потрапили ніндзя, годуючий батько, муха, акордеон, пила, зубна щітка, зелений перець, мексиканська іграшка піньята і популярний італійський жест, який творці картинок назвали "затиснутий палець".

До того ж у новій версії iOS з'явилися вісім нових варіантів шпалер, покращене меню AirPlay і вбудований Shazam в Пункті управління.

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