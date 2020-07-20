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Власники Google Pixel 4 XL зіткнулися з новою проблемою: цього разу гаджет ділиться на два

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Власники Pixel 4 XL скаржаться на проблеми з корпусом - фото 1
Власники Pixel 4 XL скаржаться на проблеми з корпусом

Перші покупці Google Pixel 4 XL, що надійшов у продаж в кінці жовтня минулого року, практично відразу зіткнулися з неприємним багом, пов'язаним з частотою оновлення зображення на дисплеї. І якщо цей недолік компанія зуміла вирішити за допомогою випуску програмного патчу, то нова проблема – апаратна.

На сторінках Reddit і офіційному форумі Google стали з'являтися скарги від користувачів, який діляться фотографіями Google Pixel 4 XL з характерною поломкою – задня панель смартфона з плином часу починає відшаровуватися від пристрою.

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За запевненням одного з власників Pixel 4 XL, за останні десять місяців він чотири рази здавав свій гаджет у ремонт по гарантії. Причина звернення кожного разу була одна і та ж – відклеювання задньої кришки від корпусу гаджета. На думку керуючого сервісної майстерні uBreakiFix, така поломка пов'язана з несправним зарядним портом, з вини якого відбувається поступове здуття акумулятора – він, своєю чергою, видавлює нещасливий елемент корпусу назовні.

Власники Google Pixel 4 XL зіткнулися з новою проблемою: цього разу гаджет ділиться на два - фото 416597

Google не прокоментувала ситуацію, що виникла. За словами користувачів, які зіткнулися із зазначеною проблемою, випадок поки визнається гарантійним. Варто відзначити, що в Україні пристрій офіційно не представлений, тож у разі виникнення поломки власники апарату змушені будуть ремонтувати його своїм коштом.

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Джерело: Engadget
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