Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Ігровий смартфон Lenovo Legion з унікальною камерою показали у дії

  • 9
Ігровий Lenovo Legion показали на відео - фото 1
Ігровий Lenovo Legion показали на відео

Слідом за якісними рендерами Lenovo Legion в мережі з'явився рекламний ролик з демонстрацією нового ігрового смартфона. Відео дозволяє оцінити зовнішній вигляд пристрою і його унікальну фішку – висувну фронтальну камеру на бічній грані.

Як і передбачалося, висувна камера у Lenovo Legion буде служити для проведення стрімів мобільних ігор.

Це цікаво: Популярний бенчмарк розкрив характеристики Samsung Galaxy S20 Lite

У відео наочно показано, як хлопець грає і водночас записує свої емоції. З інших цікавих особливостей можна відзначити логотип на задній кришці смартфона, що світиться, а також тонкі рамки екрану.

Раніше вже було доведено, що Lenovo Legion отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, новітній флагманський процесор Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач UFS 3.1 об'ємом до 512 ГБ і подвійний акумулятор загальною місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Основна камера буде подвійною з сенсорами на 64 і 16 Мп, а роздільна здатність фронтальної складе 20 Мп. Крім того, виробник обіцяє, що Lenovo Legion отримає стереодинаміки з найкращим звучанням серед усіх смартфонів.

Ігровий смартфон Lenovo Legion з унікальною камерою показали у дії - фото 416512
Ігровий смартфон Lenovo Legion з унікальною камерою показали у дії - фото 416510
Ігровий смартфон Lenovo Legion з унікальною камерою показали у дії - фото 416511

Презентація Lenovo Legion відбудеться в наступну середу, 22 липня.

Читайте також: Можна пофантазувати: блогер зняв огляд на клон iPhone 12 Pro

Джерело: GSMarena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 3884
Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
  • Вчора, 21:24
  • 461
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 375
Загрузка...
Новини