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Ігровий смартфон Lenovo Legion з унікальною камерою показали у дії
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Слідом за якісними рендерами Lenovo Legion в мережі з'явився рекламний ролик з демонстрацією нового ігрового смартфона. Відео дозволяє оцінити зовнішній вигляд пристрою і його унікальну фішку – висувну фронтальну камеру на бічній грані.
Як і передбачалося, висувна камера у Lenovo Legion буде служити для проведення стрімів мобільних ігор.
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У відео наочно показано, як хлопець грає і водночас записує свої емоції. З інших цікавих особливостей можна відзначити логотип на задній кришці смартфона, що світиться, а також тонкі рамки екрану.
Раніше вже було доведено, що Lenovo Legion отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, новітній флагманський процесор Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач UFS 3.1 об'ємом до 512 ГБ і подвійний акумулятор загальною місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Основна камера буде подвійною з сенсорами на 64 і 16 Мп, а роздільна здатність фронтальної складе 20 Мп. Крім того, виробник обіцяє, що Lenovo Legion отримає стереодинаміки з найкращим звучанням серед усіх смартфонів.
Презентація Lenovo Legion відбудеться в наступну середу, 22 липня.
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