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Можна пофантазувати: блогер зняв огляд на клон iPhone 12 Pro

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Підроблений iPhone 12 Pro уже можна купити, але не варто - фото 1
Підроблений iPhone 12 Pro уже можна купити, але не варто

Не секрет, що смартфони Apple надзвичайно популярні не тільки серед шанувальників бренду, а й серед "підвальних" виробників підроблених пристроїв. Зазвичай численні клони наповнюють ринок після анонсу оригіналів, але цьогоріч творці фейкових копій спрацювали на випередження.

Автор популярного YouTube-каналу EverythingApplePro вже роздобув відразу два примірники noname-версії iPhone 12 Pro і детально вивчив їх під час відеоогляду. Дивіться, що ж там китайці "наліпили".

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Усупереч чуткам про "урізану" комплектацію майбутніх новинок, у коробці з підробкою блогер виявив блок живлення і навушники – ймовірно, виробництво гаджетів було запущено ще до відповідних витоків. Автор ролика стверджує, що попри плоскі грані, смартфон не створює дискомфорту при використанні.

Після увімкненні одного з пристроїв блогер відразу ж зазначив низьку яскравість і поганий відгук сенсора. Крім того, на відміну від оригінальної лінійки, у фейковому iPhone на фронтальній панелі виділяється широке "підборіддя". Крім того, три з чотирьох датчиків основної камери при розбиранні гаджета виявилися простими муляжами.

Можна пофантазувати: блогер зняв огляд на клон iPhone 12 Pro - фото 416271

Ентузіаст також продемонстрував низьку продуктивність смартфона при запуску ігор. Тестування "заліза" представленого зразка в Geekbench показало результати, приблизно відповідають рівню оригінального iPhone 6s. За висновком автора відео, навіть з урахуванням цінника у $ 130-140 від покупки підробленого iPhone 12 Pro краще утриматися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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