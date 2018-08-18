Власники Google Pixel 2 XL поскаржилися на проблеми зі смартфонами

Недавнє оновлення до Android 9.0 Pie принесло власникам смартфонів Pixel XL проблеми зі швидкою зарядкою. Але як з'ясувалося, це не єдиний апарат від Google, власники якого незадоволені новою версією ОС.

У мережі почали з'являтися безліч скарг на Pixel 2 XL – причому за зовсім іншої причини.

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Журналіст видання Android Police опублікував відеоролик, що демонструє суттєві проблеми з продуктивністю Google Pixel 2 XL. Блогер зазначив, що навіть такі прості дії, як запуск програми Google Camera, займає до десяти секунд.

Користувачі нарікають на Google Pixel 2 XL

Поки відбувається завантаження програми, смартфон "підвисає" і не реагує на дії власника. У коментарях до ролика багато користувачів підтвердили наявність проблеми на своїх пристроях.

Головний редактор ресурсу 9to5Google Стівен Холл припустив, що проблема пов'язана з апаратною частиною смартфонів. З огляду на те, що модель вийшла менш ніж рік тому, користувачі і блогери визнали таку поведінку Pixel 2 XL неприйнятною. Раніше на проблеми з продуктивністю апарату поскаржився в своєму огляді і YouTube-блогер Маркес Браунлі, відомий під псевдонімом MKBHD.

Поки не ясно, якого роду ця проблема – апаратна або програмна. Але очевидно, що фахівцям Google доведеться розібратися з цим якомога швидше. Ймовірно, ще одне оновлення, створене спеціально для Pixel 2 XL, допоможе вирішити проблему.

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