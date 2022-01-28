Річард Гір виставив на продаж помпезний маєток

Популярний голлівудський актор Річард Гір вирішив продати один зі своїх заміських будинків, у якому прожив близько 20 років. Розкішний особняк з величезною територією, басейном, власним пляжем, стайнею, футбольним полем, спа-зоною та саму резиденцію розташований у Паунд Рідж (Нью-Йорк).

Як пише Compass, у триповерховому будинку є 8 затишних спалень, 9 ванних кімнат, кілька їдалень, віталень та інші зручності. Потенційні покупці отримають простору кухню у світлих тонах з дерев'яним столом та мармуровою стільницею, а також сучасну техніку та все необхідне обладнання. Усередині є дві їдальні, де зможе збиратися вся сім'я.

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Дизайн усіх спалень, віталень та кабінетів схожий між собою. Дерев'яні підлоги та стіни, килими, панорамні вікна та світлі фіранки виглядають сучасно та затишно. Крім того, Річард Гір мав окрему кімнату для зберігання колекції гітар.

Головна перевага особняка – його величезна територія. Актор продає близько 3000 квадратних кілометрів. Зелена природа, тераса з кріслами, ставок з пляжним піском, гостьовий будиночок та окреме приміщення для прислуги, а також інші вищезгадані зручності – справжня мрія, яку можна купити за 28 мільйонів доларів.

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