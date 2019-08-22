Власники цих автомобілів вважаються найзадоволенішими

У першій п'ятірці три позиції за німцями

Опублікований свіжий рейтинг Американського індексу задоволеності споживачів (ACSI), який охоплює 26 автомобільних концернів. З'ясувалося, що показники 21 компанії знизилися у порівнянні з результатами минулого року. Дізнайтесь, яка ж компанія цьогоріч вибилася в лідери.

У 2019 загальний індекс задоволеності автовласників склав 79 балів зі 100, показавши зниження на 3,7% щодо результату 2018 року. Найбільша кількість скарг пов'язана з подорожчанням машин і з погіршенням якості збірки.

Актуально: Закон про євробляхи: які штрафи починають діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський

Очолює рейтинг Lexus, якому вдалося лише ненабагато перевершити німецьку трійку: друге, третє і четверте місце посідають Mercedes-Benz, Audi і BMW відповідно.

У самому низу рейтингу виявився Chrysler, автомобілі якого різко подорожчали у 2019 році, якість погіршилася, а витрата палива, навпаки, виросла. Саме з цих причин власники найчастіше сварять бренд концерну FCA.

Найзадоволенішими себе вважають власники Lexus

Окремим пунктом у списку вказані "інші бренди", які сумарно набрали 76 балів проти 78 роком раніше. Таким чином, у рейтингу вони б посіли 21 сходинку, між Volkswagen і Jeep.

У 2018 році рейтинг задоволеності агентства J.D. Power очолила південнокорейська марка Genesis, яка на один бал випередила Porsche. Тоді ж найкращою моделлю бренду став седан G80, який посів друге місце у класі преміальних середньорозмірних автомобілів.

Читайте також: Зовнішність "зарядженого" кросовера Audi RS Q8 розсекретили до прем'єри