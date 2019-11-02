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Власники Apple Card зможуть максимально вигідно купити новий iPhone

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Apple Card має ще одну перевагу - фото 1
Apple Card має ще одну перевагу

Компанія Apple дозволить користувачам Apple Card купувати iPhone у кредит без жодних відсотків на термін до 24 місяців. Крім того, покупці отримають кешбек у розмірі 3% при оформленні смартфона в фірмовому магазині Apple.

Цей тариф поширюється навіть на покупку нового iPhone за програмою трейд-ін. Фінансовий директор Apple Лука Маестро вважає, що багато клієнтів скористаються цією пропозицією.

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Ймовірно, Apple прагне перевести користувачів iPhone з категорії разових покупців у категорію постійних підписників. Наприклад, компанія вже запустила сервіси з підписки Apple Arcade, Apple News + (недоступний в Україні) і Apple TV +, а тепер планує отримувати щомісячну плату за використання смартфона.

Купити iPhone можна буде за допомогою Apple Card - фото 365515
Купити iPhone можна буде за допомогою Apple Card

На жаль, Apple Card поки недоступна в Україні, тому ми не зможемо скористатися вигідною можливістю покупки нового смартфона з яблучком.

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Джерело: Techcrunch
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