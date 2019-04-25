Власники Apple AirPods 2 можуть відчути себе ошуканими, і ось чому

Apple може показати нові AirPods до кінця року

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що компанія Apple планує випустити ще дві моделі безпровідних навушників AirPods у четвертому кварталі 2019 року або ж на початку наступного.

При чому Куо вважає, що одна з цих моделей буде продовженням нинішнього покоління AirPods, а друга отримає абсолютно новий формфактор і вищу ціну.

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Аналітик заявляє, що модель у звичному для фанатів Apple дизайні, ймовірно, буде коштувати стільки ж, скільки AirPods другого покоління. Однак, незрозуміло, чи має на увазі Куо базову конфігурацію за 159 доларів або ж варіант з футляром, оснащеним безпровідною зарядкою за 199 доларів США.

Також Куо відзначає, що Apple змінить спосіб виготовлення нових навушників, перейшовши до технології багатокристального упаковування, яка допоможе підвищити продуктивність під час збірки, зекономити місце та знизити затрати.

Скоро Apple може показати нові AirPods

На жаль, аналітик обійшовся без конкретики, яка стосувалася б нових функцій, якими будуть оснащені майбутні покоління AirPods. Однак, раніше портал DigiTimes повідомив, що в Apple працюють над шумозаглушенням і покращенням стійкості до вологи у майбутньому поколінні безпровідних навушників.

Мінг-Чі Куо також очікує, що постачання AirPods перевищать 52 мільйони одиниць у 2019 році, а також зростуть до 75 мільйонів у наступному.

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