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Власникам iMac Pro не варто купувати Pro Display XDR, і ось чому

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Монітор повноцінно працює лише з деякими комп'ютерами - фото 1
Монітор повноцінно працює лише з деякими комп'ютерами

Якщо ви вже маєте iMac Pro і планували докупити до нього фірмовий дисплей Apple Pro Display XDR – подумайте двічі. Адже користувачі зіткнулися з вельми неприємним моментом. Виявилося, фірмовий монітор при під'єднанні до комп'ютера обмежує роздільну здатність.

Про своє зауваження у твіттері написав один із користувачів "яблучної" продукції Томас Гроув Картер.

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Раніше Apple опублікувала документ, згідно з яким новий Pro Display XDR, працює тільки з комп'ютерами Mac Pro 2019 року, iMac 2019 року, 16-дюймовими MacBook Pro і 15-дюймовими MacBook Pro 2018 року. Також до монітора можна під'єднати будь-який інший комп'ютер Apple по Thunderbolt 3 за допомогою зовнішньої відеокарти Blackmagic eGPU.

Власникам iMac Pro не варто купувати Pro Display XDR, і ось чому - фото 374087

На жаль, iMac Pro, який вийшов у 2017 році, відсутній у списку, а користувач Twitter Томас Гроув Картер підтвердив, що ці два пристрої працюють з обмеженнями. При підключенні iMac Pro до Pro Display XDR максимальна роздільна картинки склала 5К замість 6К.

Тепер ентузіасти планують перевірити, як новий монітор буде поводитися, якщо до нього під'єднати iPad Pro 2018 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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