Власникам iMac Pro не варто купувати Pro Display XDR, і ось чому

Якщо ви вже маєте iMac Pro і планували докупити до нього фірмовий дисплей Apple Pro Display XDR – подумайте двічі. Адже користувачі зіткнулися з вельми неприємним моментом. Виявилося, фірмовий монітор при під'єднанні до комп'ютера обмежує роздільну здатність.

Про своє зауваження у твіттері написав один із користувачів "яблучної" продукції Томас Гроув Картер.

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Раніше Apple опублікувала документ, згідно з яким новий Pro Display XDR, працює тільки з комп'ютерами Mac Pro 2019 року, iMac 2019 року, 16-дюймовими MacBook Pro і 15-дюймовими MacBook Pro 2018 року. Також до монітора можна під'єднати будь-який інший комп'ютер Apple по Thunderbolt 3 за допомогою зовнішньої відеокарти Blackmagic eGPU.

На жаль, iMac Pro, який вийшов у 2017 році, відсутній у списку, а користувач Twitter Томас Гроув Картер підтвердив, що ці два пристрої працюють з обмеженнями. При підключенні iMac Pro до Pro Display XDR максимальна роздільна картинки склала 5К замість 6К.

Тепер ентузіасти планують перевірити, як новий монітор буде поводитися, якщо до нього під'єднати iPad Pro 2018 року.

Has anybody tried to connect a 2018 iPad Pro to the Pro Display XDR yet? I wonder if it works at all over USB-C, and what happens in portrait mode. — Federico Viticci (@viticci) December 13, 2019

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