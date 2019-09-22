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Власникам електромобілів дозволять вибирати звук двигуна

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Таке нововведення вводять для того, аби скоротити кількість ДТП - фото 1
Таке нововведення вводять для того, аби скоротити кількість ДТП

Електромобілі настільки впевнено увірвалися в наше життя, що більшість людей навіть не зважають на них на дорозі. А дуже шкода, адже відсутність звуку двигуна може стати причиною ДТП. З цим і планують боротися у світі.

На дорозі пішоходи часто нехтують правилами, думаючи: "Навіщо дивитися наліво та направо, якщо наближення автомобіля чутно і так?" З електрокарами ж зовсім інша історія – безшумний транспорт став винуватцем не однієї аварії. Тому в Євросоюзі власників таких авто зобов'язали додати звук звичайного двигуна. У США пішли ще далі.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США вирішила, що у власників електрокарів повинен бути вибір, який саме звук "видаватиме" двигун їх авто. Наразі комісія вирішує, наскільки багатим зобов'язаний бути цей вибір. Цілком можливо, що скоро електричні машини "заспівають" абсолютно по-новому. Навряд чи голосами поп-зірок, звичайно, але от змусити свою Tesla звучати як Ferrari або раритетний Ford Mustang – цілком імовірно.

Електрокари 'звучатимуть' на малих швидкостях - фото 356559
Електрокари "звучатимуть" на малих швидкостях

Утім, хто знає – рок-гурт Linkin Park, наприклад, працює з Mercedes-Benz над створенням унікального "джинглу", а автоконцерн BMW підрядив на цю справу Ханса Циммера, композитора саундтреків для "Піратів Карибського моря" і "Темного лицаря".

Початкове правило про додавання звуку мотора в електрокари прийняли ще влітку. Згідно з ним, такі автомобілі повинні видавати звуки при їзді зі швидкістю до 30 км/год. На вищих швидкостях, вважає влада, штучне гудіння двигуна не потрібне – вітер і тертя шин об асфальт і без нього роблять рухомий транспорт досить гучним.

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Джерело: Cnet
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