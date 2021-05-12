Власник Victoria's Secret перетворить бренд на окрему публічну компанію

Американська компанія L Brands, якій належить бренд спідньої білизни Victoria's Secret, вирішила виділити його в окреме управління. Він отримає статус публічної компанії.

Як йдеться у пресрелізі компанії, за останній рік відбулося чимало змін. Усі вони дозволили перетворити популярний у всьому світі бренд на публічну компанію.

Це цікаво: Чарівна та спокуслива: Пріянка Чопра стала амбасадором Max Factor

"За останні десять місяців ми домоглися значного прогресу в реорганізації бізнесу Victoria's Secret, реалізувавши товарні та маркетингові ініціативи для стимулювання зростання виторгу. Ми також здійснили низку заходів зі скорочення витрат, що в сукупності значно підвищило прибутковість, – зазначила голова ради директорів L Brands Сара Неш. – У результаті цих заходів Victoria's Secret отримав хороші можливості для роботи як окрема публічна компанія".

Також публічною компанією стане косметична марка Bath & Body Works.

Спочатку L Brands планувала продати Victoria's Secret і навіть провела серію зустрічей з потенційними покупцями. Однак рада директорів компанії прийшла до висновку, що це буде не настільки вигідно.

Нагадаємо, навесні 2020 року керівництво Victoria's Secret прийняло рішення про закриття понад двохсот магазинів бренду на території США і Канади. До цього спричинили збитки, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Tiffany представила першу колекцію чоловічих обручок