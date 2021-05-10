Чарівна та спокуслива: Пріянка Чопра стала амбасадором Max Factor

Актриса і продюсерка Пріянка Чопра стала новим глобальним амбасадором Max Factor. Вона отримала статус "креативного співавтора" ("creative collaborator") і зніматиметься у рекламних кампаніях косметичного бренду.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі розповів бренд Mac Factor.

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"Від візажистів до покупців з усього світу, я знаю, що перебуваю у хорошій компанії, яка розділяє моє хвилювання з приводу запуску нових засобів Max Factor, і я пишаюся тим, що я є частиною наступного розділу в історії бренду", – зазначила Чопра у заяві для WWD.

Нагадаємо, минулої осені Пріянку Чопру назвали амбасадором Британської ради моди.

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