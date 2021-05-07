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Tiffany представила першу колекцію чоловічих обручок

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Обручки для чоловіків - фото 1
Обручки для чоловіків / tiffany

Саме тому в компанії вирішили створити нову лінійку. У ювелірній компанії Tiffany & Co презентували нову колекцію обручок з діамантами для чоловіків. Такі аксесуари зараз мають підвищений попит.

Як пише Daily Mail, обручка виконана у строгому дизайні з діамантами різного ограновування. Колекція названа на честь засновника бренду Чарльза Льюїса Тіффані – Charles Tiffany Setting.

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"Хто сказав, що діаманти не для чоловіків? Більшість чоловіків люблять діаманти, але навіть не замислюються про те, щоб використовувати їх в своїх прикрасах. Потрібно просто зламати лід і почати їх носити", – зазначив старший віцепрезидент, директор з продажу одного з підрозділів аукціонного дому Sotheby's в Нью-Йорку Френк Еверетт.

Tiffany представила першу колекцію чоловічих обручок - фото 458437

Tiffany представила першу колекцію чоловічих обручок - фото 458438

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