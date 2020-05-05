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Автопілот Tesla став рекордно безпечним: статистика тішить

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За останні 2 роки автомобілі Tesla стали значно безпечнішими - фото 1
За останні 2 роки автомобілі Tesla стали значно безпечнішими

Одна з ключових особливостей електрокарів Tesla – просунутий автопілот. Компанія постійно працює над його покращенням, що підтверджує і нова статистика. Як повідомляється, останній апдейт підвищив ефективність автоматичного керування автомобілем на 50%, що дозволило добитися рекордної безпеки.

У Tesla запевнили, що всього за один квартал 2020 року вдалося досягти зростання точності автопілота на 50%, що є кращим показником з 2018 року. Саме з цього часу в Tesla почали вести статистику, публікуючи щоквартальний звіт з кількістю ДТП і сумарно подолані автопілотом відстані.

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Згідно з останнім звітом Tesla, при використанні автопілота була зареєстрована одна аварія на 7,53 мільйона кілометрів подоланого електрокарами шляху. Коли в автомобілях була вимкнена ця функція, то одна аварія траплялася в середньому на кожні 3,2 мільйона кілометрів. Для порівняння, у 2018 році ці показники становили 5,4 і 3,1 мільйона кілометрів відповідно. Таким чином, число аварій при використанні автопілота помітно скоротилося, що є новим рекордом.

Автопілот Tesla став наполовину безпечнішим - фото 402261
Автопілот Tesla став наполовину безпечнішим

За даними Національного управління безпекою руху на трасах, в США на кожні 771 тисячу кілометрів відбувається одне ДТП. Серед ключових нововведень крайнього оновлення для автомобілів Tesla відзначається автоматичне реагування на знаки дорожнього руху і світлофори.

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Джерело: Electrek
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