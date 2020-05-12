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У новій Tesla Model 3 відвалився кермо під час руху: фотофакт
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Житель Великобританії Джейсон Туатара, що став власником новенької Tesla Model 3 місяць назад, був шокований, коли під час поїздки відірвалося кермо його машини. На щастя, обійшлося без жертв і пошкоджень.
"Як це може статися з Tesla – найбезпечнішим автомобілем у світі?", – такий пост опублікував в Twitter 43-річний Туатара, додавши, що електрокар він придбав в офіційного дилера. Крім цього, чоловік зізнався, що мріяв про Tesla близько 8 років. А електроавтомобіль він замовив рік тому, але не все виявилося так просто.
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"Нам весь час говорили, що машина буде доставлена в наступному місяці. Це відбувалося щомісяця до кінця лютого, коли, врешті-решт, нам сказали, що машину ми не отримаємо, щонайменше, до травня", – поскаржився британець.
Коли ж електрокар був доставлений, то власник не міг на ньому їздити, оскільки в країні був оголошений карантин через пандемію коронавірус. В результаті з моменту покупки Джейсон Туатара проїхав на своїй новій Tesla близько 550 кілометрів. А в день, коли стався інцидент з кермом, він і зовсім подолав всього 30 кілометрів.
"На щастя, рульове колесо відпало в кінці поїздки. Воно буквально висіло на проводах в моїй руці. Я був шокований", – поділився володар електромобіля. За словами чоловіка, у дилера дуже здивувалися, коли він розповів про поломку. Несправну Tesla забрали на сервіс протягом півтори години. На наступний день машину повернули власнику, який, за його словами, їздити на ній побоюється.
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