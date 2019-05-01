Власник Tesla потролив португальську паливну кризу

Паливна криза у Португалії, викликана страйком водіїв бензовозів, призвела до закриття сотень автозаправних станцій і кілометрових пробок. Уряд країни оголосив надзвичайний стан, який наділяє правом пріоритетної заправки автомобілі екстрених і спеціальних служб.

Ролик, на якому видно машини, які очікують заправки, зняв власник Tesla Model 3, користувач YouTube з ніком Iqtidar Ali. За його словами, криза торкнулася практично кожного автомобіліста Португалії, за винятком власників електрокарів, яким поки нема про що турбуватися.

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Згідно з національною стратегією розвитку поновлюваних джерел енергії, понад третина електроенергії надходить з таких джерел. До 2020 року вітрогенератори, гідростанції, енергетичні установки на біомасі та сонячні батареї будуть генерувати вже 54 відсотки енергії.

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