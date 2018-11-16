Власник OnePlus 6T поскаржився на систему безпеки нового смартфона

Історія з уразливістю системи розпізнавання облич в OnePlus 6 нічому не навчила виробника. У новому OnePlus 6T знову виявлені проблеми з цією функцією.

Щоправда, якщо минулого разу розблокувати смартфон можна було за допомогою фотографії власника, то тепер отримати доступ до чужого апарату стало ще простіше.

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Один з користувачів нового OnePlus 6T поділився на Reddit вельми незвичайним відкриттям. Він розповів, що налаштував на смартфоні функцію розпізнавання облич і розблокування за допомогою інтегрованого в екран сканера відбитків пальців. Через кілька днів використання гаджета він дав новинку в розблокованому стані подивитися своєму другові. Той якийсь час покористувався гаджетом і потім заблокував його, натиснувши кнопку живлення. Після повторного її натискання на екрані з'явилася ікона відбитка, куди потрібно було прикласти палець.

Чоловік з цікавості зробив це, і зовсім несподівано для обох розблокував смартфон, хоча його палець не був зареєстрований у системі. Власник також зазначає, що апарат не міг бачити його обличчя, а інші функції Smart Lock були включені.

Користувачі скаржаться на сканер в екрані OnePlus 6T / AKKet

"Отже, я використовую 6T протягом декількох днів, і Я ЛЮБЛЮ ЙОГО. OnePlus знову виконала хорошу роботу, і я дуже задоволений кінцевим продуктом. Однак мій друг перевіряв телефон, і зміг розблокувати його власним відбитком пальця. Я зареєстрував в телефоні тільки власний відбиток. Мені нема чого приховувати від кого-небудь, але це дивно, що хтось може розблокувати гаджет так легко. Ми тестували його кілька разів, і у двох з п'яти випадків апарат розблокували. Здається, коли він використовує телефон переді мною, розблокування проходить легше. Може бути, мій відбиток якимось чином залишився на екрані, що і призводить до розблокування? Хто-небудь ще стикався з цим?" – розповів користувач під ніком needikunn.

Найцікавіше, що після відключення функції розпізнавання обличчя OnePlus 6T більше не сприймав чужий відбиток пальця. Деякі користувачі вважають, що власник і його друг можуть бути просто схожими, через що смартфон їх не розрізняє. Також не виключено, що це помилка в системі безпеки пристрою.

Компанія OnePlus вже зв'язалася з власником смартфона і веде розслідування.

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