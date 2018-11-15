Представлено смартфон Sharp Aquos R2 Compact з двома "бровами"

Компанія Sharp представила спадкоємця торішнього Aquos R Compact – одного з перших смартфонів з вирізом в екрані.

В другій версії виробник вирішив піти ще далі, зробивши у новинці відразу два вирізи. Крім унікального дизайну апарат отримав топові технічні характеристики, а також дисплей частотою оновлення 120 Гц.

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Sharp Aquos R2 Compact за розмірами практично не відрізняється від попередника, при цьому діагональ екрана виросла з 4,9 до 5,2 дюйма. Це стало можливим завдяки зменшенню нижньої рамки та замощенню сканера відбитків пальців у невеликий виріз. Як і раніше, у смартфоні використовується фірмова матриця IGZO з частотою оновлення 120 Гц.

Sharp Aquos R2 Compact / theverge

У Aquos R Compact використовувався процесор середнього рівня Snapdragon 660, а R2 отримав флагманський – Snapdragon 845. При габаритах 131 х 64 х 9,3 мм це найкомпактніший смартфон на ринку з цим чипсетом. Його найближчим конкурентом є Sony Xperia XZ2 Compact.

Всупереч трендам на збільшення кількості камер, новинка оснащена всього одним модулем на 22,6 Мп і об'єктивом зі світлосилою f / 1,9. Фронтальна камера також одна – з сенсором на 8 Мп і діафрагмою f / 2,2. Зате Shapr заявила про використання різних алгоритмів і технологій штучного інтелекту для покращення фото.

Sharp Aquos R2 Compact / theverge

Технічні характеристики Sharp Aquos R2 Compact:

Дисплей: 5,2 ", IGZO, Full HD + (2280x1080), HDR10, Dolby Vision, скло Gorilla Glass 3

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 845, 2,8 ГГц, графіка Adreno 630

Оперативна пам'ять: 4 ГБ, LPDDR4X

Вбудований накопичувач: 64 ГБ, підтримка карт microSD

Основна камера: 22,6 Мп, f / 1.9

Фронтальна камера: 8 Мп, f / 2.2

Акумулятор: 2500 мАг, підтримка швидкої зарядки

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0

Безпека: сканер відбитків пальців, розпізнавання облич

Захист від води: IP68

Габарити: 131 х 64 х 9,3 мм

Вага: 135 г

У продаж Sharp Aquos R2 Compact надійде у наступному році, але тільки на території Японії.

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