Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR

Як і у випадку з iPhone XS, Apple опублікувала низку найкращих фотографій, знятих користувачами iPhone XR.

Apple заявляє, що iPhone XR має найсучаснішу систему фото з просунутим портретним режимом на основі одного об'єктива. З її допомогою користувачі з усього світу зуміли зробити чудові знімки.

До слова: У мережі показали фото, зроблені на iPhone XS

Нагадаємо, що iPhone XR, на відміну від iPhone XS і iPhone XS Max, оснащений тільки однією камерою. Замість другої камери Apple робить ставку на ПЗ з інтелектуальним портретним режимом і Smart HDR. З іншого боку, в гаджеті немає оптичного масштабування, а портретний режим працює тільки з людьми.

Зацініть фото:

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