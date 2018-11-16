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Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR

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Найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 1
Найкращі знімки, зроблені на iPhone XR / Instagram

Як і у випадку з iPhone XS, Apple опублікувала низку найкращих фотографій, знятих користувачами iPhone XR.

Apple заявляє, що iPhone XR має найсучаснішу систему фото з просунутим портретним режимом на основі одного об'єктива. З її допомогою користувачі з усього світу зуміли зробити чудові знімки.

До слова: У мережі показали фото, зроблені на iPhone XS

Нагадаємо, що iPhone XR, на відміну від iPhone XS і iPhone XS Max, оснащений тільки однією камерою. Замість другої камери Apple робить ставку на ПЗ з інтелектуальним портретним режимом і Smart HDR. З іншого боку, в гаджеті немає оптичного масштабування, а портретний режим працює тільки з людьми.

Зацініть фото:

Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289072
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289071
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289070
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289068
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289069
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289067
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289066
Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone XR - фото 289065

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Джерело: cultofmac
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