Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів

Служби безпеки Єгипту заарештували кондитерку за виготовлення кексів з прикрасами у вигляді чоловічих геніталій для приватної вечірки в одному зі спортивних клубів Каїра.

У прокуратурі кондитерка розповіла слідчим, що члени клубу "прийшли в її магазин, показали їй фотографії геніталій і просили зробити схожі торти". Після допиту вона була звільнена під заставу у розмірі 5000 єгипетських фунтів (близько 9000 гривень).

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Єгипетський Будинок фетв, визнаний ООН однією з найавторитетніших релігійних організацій у світі, нагадав, що така випічка заборонена ісламом.

"Розміщення зображень оголеного тіла, а також виготовлення тістечок та інших товарів, що зображують сексуальні відносини, заборонено шаріатом і кримінально карається. Це порушення цінностей", – написано на офіційній сторінці єгипетського Будинку фетв у Facebook.

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