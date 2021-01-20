Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів

  • 1
Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів - фото 1

Служби безпеки Єгипту заарештували кондитерку за виготовлення кексів з прикрасами у вигляді чоловічих геніталій для приватної вечірки в одному зі спортивних клубів Каїра.

У прокуратурі кондитерка розповіла слідчим, що члени клубу "прийшли в її магазин, показали їй фотографії геніталій і просили зробити схожі торти". Після допиту вона була звільнена під заставу у розмірі 5000 єгипетських фунтів (близько 9000 гривень).

І ще: Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото

Єгипетський Будинок фетв, визнаний ООН однією з найавторитетніших релігійних організацій у світі, нагадав, що така випічка заборонена ісламом.

"Розміщення зображень оголеного тіла, а також виготовлення тістечок та інших товарів, що зображують сексуальні відносини, заборонено шаріатом і кримінально карається. Це порушення цінностей", – написано на офіційній сторінці єгипетського Будинку фетв у Facebook.

Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів - фото 444053

Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів - фото 444054

Читайте також: Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото

Джерело: theguardian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
  • 13 cічня, 17:25
  • 1971
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 345
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 591
Загрузка...
Новини