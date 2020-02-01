Власник команди Формули-1 стане одним з найбільших акціонерів Aston Martin

Керівництво Aston Martin домовилося про продаж частки компанії канадському бізнесменові Лоуренсу Строллу, батькові автогонщика Ленса Стролла і співвласникові команди Формули-1 SportPesa Racing Point.

Очолюваний ним консорціум заплатить 182 мільйони фунтів стерлінгів за 16,7 відсотка акцій, а додатковий випуск цінних паперів дозволить залучити ще 318 мільйонів фунтів стерлінгів.

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У своїй заяві керівництво Aston Martin визнається, що рішення про продаж прийнято після "невтішних фінансових результатів 2019 року". Залучення додаткових коштів "поліпшить показники ліквідність та знизить левередж", тобто співвідношення позикового і власного капіталу компанії. Гроші, виділені консорціумом, витратять на запуск масового виробництва кросовера DBX.

Частку Aston Martin продали через невтішні показники 2019 року

Зараз найбільшими акціонерами Aston Martin є італійський інвестиційний фонд Investindustrial Advisors Ltd. (38,8 відсотка акцій), член ради правління марки кувейтський бізнесмен Наджіб Аль-Хумаідхі (10,7 відсотка) і американська компанія Invesco Advisers, Inc. (9,18 відсотка).

Концерн Daimler, який поставляє "Астону" двигуни, володіє понад чотирма відсотками акцій. Серед претендентів на частку в "Астоні" була китайська Geely, але, за даними ЗМІ, компанія "охолола до цього питання".

Після завершення угоди із продажу акцій Лоуренс Стролла увійде до складу ради директорів Aston Martin Lagonda в ролі виконавчого голови. Команда Racing Point буде перейменована на Aston Martin (можливо, компанія буде титульним спонсором), а чинний контракт з Red Bull розірвано.

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