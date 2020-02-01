Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Власник команди Формули-1 стане одним з найбільших акціонерів Aston Martin

  • 3
Aston Martin продала частку Лоуренсу Строллу - фото 1
Aston Martin продала частку Лоуренсу Строллу

Керівництво Aston Martin домовилося про продаж частки компанії канадському бізнесменові Лоуренсу Строллу, батькові автогонщика Ленса Стролла і співвласникові команди Формули-1 SportPesa Racing Point.

Очолюваний ним консорціум заплатить 182 мільйони фунтів стерлінгів за 16,7 відсотка акцій, а додатковий випуск цінних паперів дозволить залучити ще 318 мільйонів фунтів стерлінгів.

І ще: Дивіться, як оновлена Toyota RAV4 справляється з "лосиним тестом"

У своїй заяві керівництво Aston Martin визнається, що рішення про продаж прийнято після "невтішних фінансових результатів 2019 року". Залучення додаткових коштів "поліпшить показники ліквідність та знизить левередж", тобто співвідношення позикового і власного капіталу компанії. Гроші, виділені консорціумом, витратять на запуск масового виробництва кросовера DBX.

Частку Aston Martin продали через невтішні показники 2019 року - фото 383392
Частку Aston Martin продали через невтішні показники 2019 року

Зараз найбільшими акціонерами Aston Martin є італійський інвестиційний фонд Investindustrial Advisors Ltd. (38,8 відсотка акцій), член ради правління марки кувейтський бізнесмен Наджіб Аль-Хумаідхі (10,7 відсотка) і американська компанія Invesco Advisers, Inc. (9,18 відсотка).

Концерн Daimler, який поставляє "Астону" двигуни, володіє понад чотирма відсотками акцій. Серед претендентів на частку в "Астоні" була китайська Geely, але, за даними ЗМІ, компанія "охолола до цього питання".

Після завершення угоди із продажу акцій Лоуренс Стролла увійде до складу ради директорів Aston Martin Lagonda в ролі виконавчого голови. Команда Racing Point буде перейменована на Aston Martin (можливо, компанія буде титульним спонсором), а чинний контракт з Red Bull розірвано.

Читайте також: Брехун, брехун: ведучий Carpool Karaoke не завжди керує машиною під час шоу

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 889
Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
  • 30 cічня, 14:15
  • 327
Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
  • 28 cічня, 12:22
  • 3942
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт