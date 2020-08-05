Дороге задоволення: фільм Мулан покажуть восени на Disney +

Довгоочікуваний фільм від Disney + "Мулан" таки вийде цьогоріч, але не тільки на великих екранах. Його покажуть і на стрімінговому сервісі. Сам же перегляд обійдеться глядачам у чималеньку копієчку.

Прем'єра фільму "Мулан" з Лю Іфей у головній ролі все-таки відбудеться цьогоріч. З 4 вересня він стане доступний на стрімінговому сервісі Disney + для користувачів зі США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та деяких західноєвропейських країн.

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Охочим подивитися картину онлайн доведеться заплатити за це 29,99 долара.

Уже відомо, що в країнах, де ще немає Disney + (наприклад, в Україні), "Мулан" вийде у звичайний кінотеатральний прокат.

Нагадаємо, спочатку Disney планувала випустити "Мулан" 27 березня, потім – 24 липня, а ще через деякий час дата змінилася на 21 серпня, а потім взагалі зникла.

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