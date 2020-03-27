Audi і Mercedes-Benz випустили розмальовки для тих, хто перебуває на самоізоляції

Автомобільні бренди Audi і Mercedes-Benz вирішили розважити людей, які перебувають на карантині через пандемію коронавірусу, і випустили безкоштовні розмальовки. Автокомпанії пропонують всім охочим не нудьгувати під час самоізоляції, а розфарбувати улюблені моделі.

Audi представила електронну розмальовку Color You Passion в форматі pdf-файлу з 15-сторінок. Картинки можна видрукувати, а можна розфарбовувати просто на комп'ютері. В Color You Passion є історичні та сучасні моделі Audi: Horch 830, Audi Quattro, Audi R8.

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Завантажити розмальовки від Audi можна тут!

А Mercedes-Benz і собі випустив дизайн-скетчі – 34 окремих файли у форматах jpg і png. На них зображені моделі 190 SL, Sprinter, Mercedes-AMG GT, концепт Vision AVTR.

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