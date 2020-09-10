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Jeep відкрив найекстремальніший мотель у світі: аж дух перехоплює
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Європейський офіс Jeep відкрив у Лондоні найбільш екстремальний стейкейшн-мотель у світі. У ньому тільки один номер, але розташований він на висоті 70 метрів від землі, на опорних стійках розважального комплексу The O2 Arena.
На Заході термін staycation став мейнстрімом уже досить давно. Він складається з двох слів: stay – залишатися, і vacation – канікули. А разом вони означають відпустка, проведена в рідному місті. Власне Jeep і пропонує мешканцям британської столиці отримати нові враження від "домашньої відпустки", але для цього доведеться поїхати на півострів Грінвіч у Південно-Східному Лондоні. Там компанія "побудувала" найекстремальніший мотель у світі – а по суті закріпила на опорах розважального комплексу The O2 Arena висячий намет на зразок тих, якими користуються альпіністи.
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Відкриття мотелю приурочене до ринкового запуску Jeep Renegade 4xe. Заряджуваний гібрид став частиною "клієнтського досвіду" і постав відразу у двох іпостасях: у ролі транспортного засобу для доставки гостей, а також генератора для портативного зарядного пристрою, від якого живляться WiFi-роутер і "розумна" колонка з голосовим помічником Amazon Alexa. Гості мотелю зможуть не тільки помилуватися заходом зі свого номера, але і насолодитися прогулянкою по даху The O2, повечеряти та поснідати. Крім того, їм доступний цілодобовий консьєрж-сервіс, два теплих спальних мішка і захисний чохол від дощу.
При всьому при цьому Jeep обіцяє не обмежуватися лише цим мотелем – у декількох місцях Лондона з'являться поп-ап локації, де можна буде припаркувати Renegade 4xe, але вже з наметом на даху. Такі "кімнати-з-видом" пропонуватимуть тим, хто, наприклад, боїться висоти, але все ж хоче по-новому поглянути на місто.
Заряджуваний гібрид Jeep Renegade 4xe – це наддувний двигун 1.3, що приводить передні колеса, електромотор, що обертає колеса задньої осі й тягова батарея на 11,4 кіловат-години, які в сумі видають 190 або 240 кінських сил. Без запуску ДВЗ кросовер може проїхати 50 кілометрів. Час розгону до ста – близько семи секунд. У Сполученому Королівстві ціни на Renegade 4xe починаються від 32 600 фунтів стерлінгів.
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