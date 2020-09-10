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Розкішний гіперкар Bugatti розбили в ефектному ДТП: епічне відео

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Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc - фото 1
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc / autogespot

Неприємною аварією закінчився драгрейсинг e Швейцарії. У ДТП постраждав ексклюзивний гіперкар Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc. Такий автомобіль існує в єдиному екземплярі.

Так, на відео видно, що Bugatti не зміг нормально загальмувати після фінішу заїзду та протаранив тюки з соломою. Виглядає все, звичайно, ефектно.

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Проте гіперкар отримав не дуже сильні, але все ж пошкодження. Так, передній бампер доведеться замінити. А ми знаємо, що ремонт такого авто зовсім не дешевий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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