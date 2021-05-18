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Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
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Мільйонери не обов'язково мають замки та яхти, а також кілька охоронців. Цей британець хоч і має статки, але придбав для себе лише крихітний острів без благ цивілізації.
Британський мільйонер Рок Сендфорд просто ламає шаблони про багатіїв. Хоч у нього і є острів, але це єдина розкішна покупка, яку він дозволив собі за все життя, передає The Sun. Річ у тому, що ще у далекому 1992 році чоловік за 600 тисяч фунтів придбав невеличкий острів Гометра у Шотландії.
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Але не варто уявляти розкішні помістя та курорти там, адже Рок облаштував там лише невеликий сімейний дім без комунікації та з сонячними батареями. Він мешкає тут і досі, а от його діти перебрались назад до Лондона, хоч і регулярно відвідують батька.
Чому ж Рок пішов на такий крок? Чоловік – відданий кліматичний активіст, який хоча б своїми силами вирішив зменшити удар по природі, тому перебрався з шумного Лондона на маленький острівець. Звісно ж, він інколи і сам повертається у мегаполіс, але лише для того, щоб вийти на акції. Щоправда, така місія не з простих, адже мільйонеру доводиться ловити автобуси, потяги та паром. А сам шлях займає приблизно 17 годин.
Доволі символічно, що сій статок британець заробив саме на сфері нерухомості, адже навіть його помешкання далеко не підійшло б багатіям.
"Наш дім звели близько 160 років тому. Є 5 спалень: одна для мене та чотири для дітей. У нас нема опалення, тому взимку так холодно, що навіть чай замерзає. Але місце чудесне. Мені тут подобається, я тут щасливий. За стандартами багатьох людей, дім може здатись запущеним, але для мене – ні", – розповідає Сендфорд.
До того ж, чоловік облаштував будівлю сонячними панелями, тому енергії вистачає, щоб зарядити базову техніку. Хоча за пральною машинкою він інколи сумує, хоча вже й звик прати одяг руками.
Але і на цьому незвичайний спосіб життя Сендфорда не завершується, адже він також має овечу ферму та підтримує веганську дієту. Він сам вирощує більшість продуктів, а от на якісь смаколики з міста доводиться чекати цілий тиждень.
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