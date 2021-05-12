Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео

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Британець Джеймс Скуддер вирішив спробувати перетворити мініатюрне дитяче авто на "дорослий" транспортний засіб для повсякденних поїздок. Як не дивно, йому це вдалося.
"Прокачаний" Скуддером пластиковий електрокар RiiRoo Super Sport XL, схожий на родстер Porsche Boxter: у нього входять пневматичні шини, головна оптика, стоп-сигнали і поворотники, що відкриваються двері і навіть аудіосистема. Про це пише thedrive.
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Укупі з габаритами модельки і крихітними сидіннями, які ледь доходять до середини спини водія, дискомфорту додає широке антикрило. RiiRoo Super Sport XL спочатку була оснащена 12-вольтовим моторчиком, що видає 180 Ватт. Скуддер замінив його на більш потужний 24-вольтний двигун на 650 Ватт, з яким машинка може розігнатися до 35,4 кілометра на годину. Крім цього, родстеру додали додаткову батарею, завдяки чому загальний запас ходу на повній зарядці склав близько 6,4 кілометра.
Найцікавіше, що на такому авто цілком можна пересуватися містом, при чому офіційно. Яким чином автомобільчику без повноцінних ременів безпеки, підголівників і будь-якого захисту від машин вдалося отримати дозвіл на виїзд на звичайні дороги, невідомо.
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