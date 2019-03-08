Власницю найвідоміших сідниць розкритикували через відверте вбрання (18+)

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через екстравагантний одяг. Ця жінка зовсім не соромиться демонструвати свої форми!

37-річна акторка та модель Кім Кардашян привертає до себе увагу не лише у шоу про життя власної родини, а й на світських заходах та своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за жінкою з пишними сідницями стежать понад 130 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже Кім не соромиться ділитись усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно дружина Каньє Веста поділилась серією фото у прозорому леопардовому комбінезоні, у якому прикриті лише найпікантніші місця. Щоправда, такий образ надто грайливої француженки викликав не лише компліменти, а й критику через надмірну відвертість.



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