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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Власницю найвідоміших сідниць розкритикували через відверте вбрання (18+)

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Кім Кардашян у прозорому комбінезоні - фото 1
Кім Кардашян у прозорому комбінезоні / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через екстравагантний одяг. Ця жінка зовсім не соромиться демонструвати свої форми!

37-річна акторка та модель Кім Кардашян привертає до себе увагу не лише у шоу про життя власної родини, а й на світських заходах та своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за жінкою з пишними сідницями стежать понад 130 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже Кім не соромиться ділитись усім, що трапляється у її житті.

І ще: Доросла донька Ольги Сумської здивувала відвертим знімком

Нещодавно дружина Каньє Веста поділилась серією фото у прозорому леопардовому комбінезоні, у якому прикриті лише найпікантніші місця. Щоправда, такий образ надто грайливої француженки викликав не лише компліменти, а й критику через надмірну відвертість.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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