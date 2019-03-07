Доросла донька Ольги Сумської здивувала відвертим знімком

Дочка актриси театру і кіно Ольги Сумської Антоніна поділилася знімком з відпочинку. Відверте фото з'явилося на сторінці дівчини в Instagram.

На фото Антоніна Паперна стоїть під струменем душа в купальнику пудрового кольору, прикрашеному паєтками і декоративними шнурками.

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Одну руку дівчина поклала собі на голову, іншу опустила униз поза зоною видимості камери. Шанувальники 29-річної Антоніни назвали знімок шедевром. Судячи з коментарів фото зробила сестра дівчини. За півдня фотографія набрала більше 1,3 тисячі лайків. На сторінку дівчини підписані майже 22 тисячі людей.

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