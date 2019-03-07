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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Доросла донька Ольги Сумської здивувала відвертим знімком

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Судячи з коментарів гаряче фото зробила сестра дівчини - фото 1
Судячи з коментарів гаряче фото зробила сестра дівчини / Uznayvse

Дочка актриси театру і кіно Ольги Сумської Антоніна поділилася знімком з відпочинку. Відверте фото з'явилося на сторінці дівчини в Instagram.

На фото Антоніна Паперна стоїть під струменем душа в купальнику пудрового кольору, прикрашеному паєтками і декоративними шнурками.

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Одну руку дівчина поклала собі на голову, іншу опустила униз поза зоною видимості камери. Шанувальники 29-річної Антоніни назвали знімок шедевром. Судячи з коментарів фото зробила сестра дівчини. За півдня фотографія набрала більше 1,3 тисячі лайків. На сторінку дівчини підписані майже 22 тисячі людей.

Доросла донька Ольги Сумської здивувала відвертим знімком - фото 312397

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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