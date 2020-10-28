Власниця викраденої Tesla познущалася зі злочинців: дівчина віддалено керувала авто

Радіоведуча з Канберри Аннабель Бретт отримала сповіщення на телефон, що у її Tesla Model 3 спрацювала сигналізація. Машини не виявилося на місці, тому жінка під'єдналася до додатка для її управління, щоб дізнатися, що відбувається.

Електромобіль Tesla можна розблокувати за допомогою спеціальної карти або смартфона, який підключений до авто, але смартфон власника не може бути відв'язаний від машини. Бретт сказала, що крадіжка здавалася заздалегідь спланованою. Зловмисники видалили з системи телефони її нареченого і батька.

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У додатку можна відстежити місце розташування машини, тому Бретт викликала поліцію і відправилася слідом за викрадачами на автомобілі друга. По дорозі вона знущалася зі зловмисників – віддалено опускала вікна, уповільнювала машину, вмикала звуковий сигнал.

Жінка записала поїздку на відео. У якийсь момент злочинці вирішили кинути машину і втекти, але в кадр потрапив номер автомобіля, в який викрадачі перебралися, покинувши Tesla. Бретт розповіла, що вони забули в машині ящик з інструментами, а один навіть втратив в салоні водійське посвідчення.

Крім того, злочинців зняли бортові камери Model 3, які включаються автоматично при спробі проникнути в автомобіль. Жінка передала всю інформацію поліції, яка затримала злочинців.

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